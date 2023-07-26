Oral B Challenge İstanbul Triatlonu Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Triatlonda Oral B Challenge İstanbul'un koordinasyon toplantısı, İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Erten, Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu ve Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya başkanlığında yapıldı.

Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu yıl üçüncü kez gerçekleştirilecek yarış, dünyanın önde gelen triatlon organizasyonları markası Challenge Family çatısı altında organize edilecek.

Oral B'nin ana sponsorluğunda ve yine Beykoz Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenecek yarışın koordinasyon toplantısında, görevli kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra Beykoz Belediyesi Başkan Yardımcısı Fatih Sağlam da hazır bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Triatlon Federasyonu Bayram Yalçınkaya, Oral B Challenge İstanbul'un kurumsal bir kimliğe kavuşmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Triatlonun kalbi eylül ayında bir kez daha Boğaziçi'nde atacak. Dünyanın ilk kıtalar arası yarışına katılacak tüm sporculara şimdiden başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.