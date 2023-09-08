Oral-B Challenge İstanbul: İstanbul'un tarihi dokusuyla kıtalararası triatlon

Türkiye Triatlon Federasyonu, dünyanın ilk ve tek kıtalararası triatlon yarışı olan Oral-B Challenge İstanbul hakkında paylaşımda bulundu. Yüzlerce triatletin katıldığı organizasyonda, İstanbul'un tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle mücadele edildi. Bahadır Tama ve Tuğçe Karakaya birinci oldu.

Türkiye Triatlon Federasyonu, dünyanın ilk ve tek kıtalararası triatlon yarışı olma özelliği taşıyan ve geçen hafta gerçekleştirilen Oral-B Challenge İstanbul ile ilgili paylaşımda bulundu.

Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından organizasyonla ilgili paylaşılan videoda, İstanbul'un tarihi dokusunun da olduğu görüntülere yer verildi.

Yüzlerce triatletin sabahın ilk ışıklarında Beykoz'daki Kanlıca İskelesi'nde buluştuğu organizasyonda, sporcular İstanbul Boğazı'nda 2,3 kilometre yüzmüş, daha sonra 40 kilometre bisiklet sürmüştü. Bisiklet yarışların ardından 10 kilometre koşan sporcular, İstanbul'un doğal güzelliği eşliğinde mücadele etme fırsatı bulmuştu.

Yarışı erkekler genel kategorisinde Bahadır Tama 2.01.39'luk derecesiyle, kadınlarda ise Tuğçe Karakaya 2.17.03'lük derecesiyle birinci bitirmişti.