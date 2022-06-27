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Oral B Balıkesir Avlu Triatlonu sona erdi

AA - İlkan Toprak - Spor
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Oral B Balıkesir Avlu Triatlonu sona erdi

Türkiye Triatlon Federasyonu ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin iş birliğiyle düzenlenen Oral B Balıkesir Avlu Triatlonu sona erdi.

Türkiye Triatlon Federasyonu ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin iş birliğiyle düzenlenen Oral B Balıkesir Avlu Triatlonu sona erdi.

Yaklaşık 550 sporcunun ter döktüğü etkinlikte M3, yıldız, genç, elit, paratriatlon, yaş grubu ve karışık bayrak kategorilerinde, mini triatlon, süper sprint triatlon ve sprint triatlon mesafelerinde yarışlar yapıldı.

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, etkinlikte yaptığı konuşmada, Balıkesir'de gerçekleştirdikleri yarışların kendileri için çok değerli olduğuna değinerek, "Geçtiğimiz yıl burada Avrupa Kupası'nı gerçekleştirdik. Burada çok ciddi destek alıyoruz ve çok ciddi bir potansiyelimiz var. Zaten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz da bizim yönetim kurulu üyemiz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, yüzme etabı kanalda gerçekleştirilen ülkedeki tek triatlon şampiyonasına 3. kez ev sahipliği yaptı.

AA / İlkan Toprak - Spor

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