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Oral B Balıkesir Avlu Triatlonu başladı

AA - İlkan Toprak - Spor
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Oral B Balıkesir Avlu Triatlonu başladı

Türkiye Triatlon Federasyonu ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin iş birliğiyle düzenlenen Oral B Balıkesir Avlu Triatlonu başladı.

Türkiye Triatlon Federasyonu ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin iş birliğiyle düzenlenen Oral B Balıkesir Avlu Triatlonu başladı.

Federasyonun 2022 yılı faaliyet programında yer alan ve iki gün sürecek turnuvaya yüzme, bisiklet, koşu parkurlarında 505 triatlet katılıyor.

Sabah yıldız kızlar ve yıldız erkekler yarışlarıyla başlayan organizasyonda, sporcuların aileleri kenardan çocuklarına alkış ve ıslıklarla destek verdi.

Triatlon Federasyonu Organizasyon Kurulu Başkanı Ender Baş, AA muhabirine, Balıkesir'de güzel bir organizasyon gerçekleştirdiklerini söyledi.

M3, yıldız kızlar ve erkekler kategorisinde, öğleden sonra da gençler ve elitler kategorisiyle ilk günün sona ereceğini belirten Baş, yarın yaş grupları kategorileri ile yarışları tamamlayacaklarını ifade etti.

"Güzel bir parkur, güzel bir alan. İnşallah çocuklarımız sağlıklı bir şekilde yarışlarını tamamlar, başarı elde ederler. Hepsini kutluyorum." diyen Baş, bir sonraki yarışların 21-23 Temmuz'da Ordu'da, finallerin ise ağustosta Isparta'nın Eğirdir ilçesinde yapılacağını bildirdi.

AA / İlkan Toprak - Spor

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