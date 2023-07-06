Optimist Yelken Milli Takımı Yunanistan'da Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor

Optimist Yelken Milli Takımı, Yunanistan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'ndan madalyalarla dönmeyi hedefliyor. Türkiye'yi temsil edecek olan 4 erkek ve 3 kız sporcu, şampiyonada başarı elde etmek için mücadele edecek. Milli takım, Yunanistan'a gitmeden önce Tekirdağ'da mola vererek Yelken ve İhtisas Kulübünü ziyaret etti. Milli takım antrenörü Gökhan Durkal, sporcuların iyi bir tecrübe kazanmak için Yunanistan'da düzenlenecek yarışlara katılacaklarını belirtti. Milli takım, şampiyonaya en iyi şekilde hazırlanarak madalyalarla dönmeyi hedefliyor.

Optimist Yelken Milli Takımı, Yunanistan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'ndan madalyalarla dönmeyi hedefliyor.

Yunanistan'da 11-22 Temmuz'da düzenlenecek şampiyonada Türkiye'yi 4 erkek, 3 kız sporcu başarı kovalayacak.

Organizasyonun yapılacağı Yunanistan'a yola çıkan milli takım Tekirdağ'da mola vererek Yelken ve İhtisas Kulübünü ziyaret etti.

Milli takım antrenörü Gökhan Durkal, ziyaretin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyona öncesi Yunanistan'da düzenlenecek yarışlarda mücadele edeceklerini ve bunun iyi bir tecrübe olacağını belirterek, "Şampiyonada 7 sporcu ile mücadele edeceğiz. Bu sporcular yıl içerisinde 2 milli takım seçme yarışına katıldı. 350 sporcu arasından milli takıma girmeye hak kazandı. Şimdi gittiğimiz yarış şampiyona öncesi bir test yarışı olacak." dedi.

Durkal, şampiyonaya en iyi şekilde hazırlandıklarını, yapacakları yarışla çalışmalarını tamamlayacaklarını aktardı.

Milli takım olarak madalyalarla dönmek istediklerini dile getiren Durkal, "Türk Milli Takımı her zaman iddialı bir takımdır. Şampiyona Selanik'te yapılacak. Atamızın doğduğu şehir olduğu için orasının bizde ayrı bir yeri var. Cumhuriyetimizin 100. yılı olması sebebiyle de bizim için büyük anlam ifade ediyor. İnşallah alnımızın akıyla ülkemize döneceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Milli sporcu Mehmet Erkut Budak da Türkiye'yi temsil edeceği için heyecanlı olduğunu belirtti.

Zorlu seçmelerin ardından milli takıma seçildiğini belirten Budak, "Uluslararası yarışlara daha önce katılmıştım ama Avrupa şampiyonası düzeyinde bir yarışa katılmamıştım. İlk defa böyle bir yarışa katılacağım. Bu şampiyonada iyi bir derece yapmak istiyorum. Ülkemizi temsil edeceğim için ve hem de Atamızın doğduğu şehirde yarışacağım için mutluyum. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." diye konuştu.

Milli sporcu Derin Bartan ise geçen yıl da Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil ettiğini aktararak, şimdi daha tecrübeli olduğunu ve şampiyonada ülkesi için mücadele edeceğini dile getirdi.