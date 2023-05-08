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Optimist Milli Takımı'nın Ayvalık'taki kampı sona erdi

Optimist Milli Takımı'nın Ayvalık'taki kampı sona erdi

Spor Haberleri

Yelkende Optimist Milli Takımı'nın Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde gerçekleştirdiği kamp tamamlandı.

Yelkende Optimist Milli Takımı'nın Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde gerçekleştirdiği kamp tamamlandı.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takımın üçüncü kampı, 30 Nisan-6 Mayıs tarihlerinde Ayvalık Yelken Kulübü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Antrenörler Alican Selcik ile Gökhan Durkal gözetiminde yapılan kampta şu sporcular yer aldı:

Sadrihan Suer, Tayfun Türk, Atlas Fişek (Bodrumspor), Fikret Tacar, Yasemin Yıkıcı, Asrın Hepbayraktar, Ada Kalemdaroğlu (Fenerbahçe), Ali Poyraz Özdemir, Faruk Timur Goca (Galatasaray), Mehmet Erkut Budak (İstanbul Yelken), Derin Değişen (Era Bodrum Yelken), Derin Bartan (Yalıkavak Yelken).

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor

Balıkesir Türkiye Spor Haberler

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