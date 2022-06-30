Optimist Dünya Şampiyonası Bodrum'da başladı

Bodrum Belediyesi'nin destekleri, Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Kulübü ev sahipliğinde, IODA Uluslararası Optimist Sınıf Birliği ve Türkiye Yelken Federasyonu iş birliğiyle gerçekleşen 2022 Arkas Dünya Optimist Şampiyonası, 62 ülkeden, 284 sporcunun katılımı ile başladı. 6 Temmuz'a kadar devam edecek şampiyona için kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. 62 ülkeden 284 sporcunun katıldığı kortejde sporcuların ülke bayraklarıyla gerçekleştirdikleri yürüyüş renkli görüntülere sahne oldu. Program, kortej yürüyüşü sonrasında Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde yapılan seremoni ile devam etti.

Muğla Vali Yardımcısı Murat Kahraman, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, Başkan Yardımcıları İlknur Ülküm Seferoğlu, İbrahim Akbaş, siyasi parti temsilcileri, İMEAK DTO Bodrum Şubesi Başkanı Orhan Dinç, Bodrumspor Kulüp Başkanı Rıza Karakaya ve yönetim kurulu üyeleri, ilçe protokolü, sporcular ile antrenörlerin katıldığı program açılış konuşmalarıyla sürdü. Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, "Çok güzel bir atmosfer var. Rüzgarın serin serin estiği bir ortamda sizleri burada ağırlamanın gurunu ve sevincini yaşıyorum. Ümit ediyorum güzel yarış olur" dedi.

Startı veirelen yarışlar 6 Temmuz'da Bodrum Kalesi'nde yapılacak kapanış seremonisi ve ödül töreni ile son bulacak.

Demirören Haber Ajansı / Spor