Optimist Avrupa Takım Şampiyonası Hollanda'da yapılacak
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Yelken branşında 2023 Optimist Avrupa Takım Şampiyonası, Hollanda'da düzenlenecek.
Yelken branşında 2023 Optimist Avrupa Takım Şampiyonası, Hollanda'da düzenlenecek.
Türkiye Yelken Federasyonunun açıklamasına göre, Loosdrecht bölgesindeki şampiyona 24-30 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Milli takımı organizasyonda Tayfun Türk, Mehmet Erkut Budak, Derin Değişen ve Derin Bartan temsil edecek.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor