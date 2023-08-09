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Optimist Avrupa Takım Şampiyonası Hollanda'da yapılacak

Spor Haberleri

Yelken branşında 2023 Optimist Avrupa Takım Şampiyonası, Hollanda'da düzenlenecek.

Yelken branşında 2023 Optimist Avrupa Takım Şampiyonası, Hollanda'da düzenlenecek.

Türkiye Yelken Federasyonunun açıklamasına göre, Loosdrecht bölgesindeki şampiyona 24-30 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Milli takımı organizasyonda Tayfun Türk, Mehmet Erkut Budak, Derin Değişen ve Derin Bartan temsil edecek.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

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