Optimist 2025 Avrupa Şampiyonası'nda Üçüncü Gün Yarışları Tamamlandı

Optimist 2025 Avrupa Şampiyonası'nda Üçüncü Gün Yarışları Tamamlandı
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Çeşme'de düzenlenen Optimist 2025 Avrupa Şampiyonası'nın üçüncü gününde, rüzgar ve dalgalarla mücadele eden genç yelkenciler, altın ve gümüş gruplara ayrıldı. Erkeklerde Lluc Garces zirvede kalırken, kızlarda Lara Miyuki Candemil birinci sırada yer aldı.

Optimist 2025 Avrupa Şampiyonası, rüzgarın gücünü iyice hissettirdiği Çeşme sularında üçüncü günün yarışları tamamlandı.

Optimist 2025 Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapan Çeşme'de sert ama istikrarlı rüzgarlar, genç yelkenciler için hem zorluk hem de fırsat sundu. Dört farklı filoda gerçekleşen yarışlarda, sporcular rüzgarla ve dalgayla mücadele ederken taktiksel becerilerini sonuna kadar kullandı. Yarışların ardından sporcular final etabı öncesinde altın ve gümüş olmak üzere 2 gruba ayrıldı.

Erkekler kategorisinde İspanyol yelkenci Lluc Garces, önceki günü 1. sırada tamamlayarak zirveyi elde etmişti. Dün gösterdiği performansla 1. sırada liderliğini korudu. Dünkü yarışlar sonucunda Optimist Milli Takımı'ndan Alp Çınar ise 3. sıralamadan 2. sıralamaya yükselirken, onu Polonya'dan Stanislaw Nosol takip ediyor.

Kızlar kategorisinde ilk iki sıralamada dün zirveye geçen Brezilya'dan Lara Miyuki Candemil 1. sırada, Uma Creixell 2. sırada yer aldı. Onları 3. sırada İspanya'dan Maria de Lluc Bestard takip ediyor.

Hava tahminleri, rüzgarın aynı sertlikte devam edeceğini gösterirken heyecan bugünkü final yarışlarıyla devam edecek. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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