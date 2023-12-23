Onvo Büyükçekmece, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u farklı yendi
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Onvo Büyükçekmece, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 103-76 yendi.
Salon: Gazanfer Bilge
Hakemler: Özlem Yalman, Fatih Güler, Erhan Gürsel
Onvo Büyükçekmece : Reed 20, Perez 28, Erdi Gülaslan 3, Thomas 2, Bruinsma 22, Ray 10, Can Kurt 2, Leon Apaydın 2, Emircan Koşut 6, Yesukan Onar 3, Ata Kahraman 5
Manisa Büyükşehir Belediyespor : Anthony 3, Cruz 9, Luther 24, Dorukhan Engindeniz 9, Terry 10, Russell 6, Kaan Sarıaslan 3, Ege Arar, Mustafa Baki Görür 6, Ayberk Olmaz 6
1. Periyot: 27-12
Devre: 52-40
3. Periyot: 76-62
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Onvo Büyükçekmece, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 103-76 yendi.