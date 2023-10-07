Onvo Büyükçekmece Basketbol, Türk Telekom'u mağlup etti
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. hafta mücadelesinde Onvo Büyükçekmece Basketbol, Türk Telekom'u 84-83 mağlup etti.
Salon: Gazanfer Bilge
Hakemler: Yener Yılmaz, Fatih Arslanoğlu, Tolga Akkuşoğlu
Onvo Büyükçekmece Basketbol: Reed 19, Perez 22, Upson 14, Erdi Gülaslan 2, Bruinsma 6, Ray 12, Harun Apaydın 3, Emircan Koşut 2, Yesukan Onar 2, Ata Kahraman 2
Türk Telekom : Yiğitcan Saybir 9, Palmer 13, Wallace 14, Okben Ulubay 7, Enoch 8, McDuffie 8, Adams 16, Metehan Akyel 2, İsmail Cem Ulusoy 6
1. Periyot: 16-16
Devre: 35-36
3. Periyot: 52-56
5 faulle çıkan: 38.42 Upson
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. hafta mücadelesinde Onvo Büyükçekmece Basketbol, Türk Telekom'u 84-83 mağlup etti.
Kaynak: AA / Spor