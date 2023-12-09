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Onvo Büyükçekmece Basketbol, TOFAŞ'ı 84-82 mağlup etti

9 Aralık 2023 22:57 Son Güncelleme: 22:58 Abone Ol

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Onvo Büyükçekmece Basketbol, TOFAŞ'ı 84-82 mağlup etti. Maçın salonu Gazanfer Bilge'de oynandı ve hakemler Can Mavisu, Ziya Özorhon ve Göksun Öz yönetiminde gerçekleşti. Onvo Büyükçekmece Basketbol takımından Reed 22, Perez 17 ve Ray 20 sayıyla öne çıktı. TOFAŞ takımından ise Winston 17, Obrien 13 ve Sakic 13 sayıyla katkı sağladı.