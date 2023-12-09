Onvo Büyükçekmece Basketbol, TOFAŞ'ı 84-82 mağlup etti
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Onvo Büyükçekmece Basketbol, TOFAŞ'ı 84-82 mağlup etti. Maçın salonu Gazanfer Bilge'de oynandı ve hakemler Can Mavisu, Ziya Özorhon ve Göksun Öz yönetiminde gerçekleşti. Onvo Büyükçekmece Basketbol takımından Reed 22, Perez 17 ve Ray 20 sayıyla öne çıktı. TOFAŞ takımından ise Winston 17, Obrien 13 ve Sakic 13 sayıyla katkı sağladı.
Salon: Gazanfer Bilge
Hakemler: Can Mavisu, Ziya Özorhon, Göksun Öz
Onvo Büyükçekmece Basketbol: Reed 22, Perez 17, Upson 6, Erdi Gülaslan 5, Bruinsma 8, Ray 20, Leon Apaydın, Emircan Koşut 6, Yesukan Onar, Ata Kahraman
TOFAŞ: Winston 17, Obrien 13, Sakic 13, Wiley 4, Mustafa Kurtuldum 1, Özgür Cengiz 12, Tevfik Akdamar 3, Prewitt 11, Tolga Geçim 8, Ege Demir
1. Periyot: 14-12
Devre: 44-38
3. Periyot: 65-59
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Onvo Büyükçekmece Basketbol, TOFAŞ'ı 84-82 mağlup etti.