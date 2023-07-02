Onvo Büyükçekmece Basketbol, Marcquise Reed'i kadrosuna kattı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi takımlarından Onvo Büyükçekmece Basketbol, ABD'li oyuncu Marcquise Reed'i transfer etti. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, 28 yaşındaki guard ile anlaşmaya varıldığı belirtildi. Reed, geçtiğimiz sezon İtalya Ligi'nde Happy Casa Brindisi formasıyla başarılı bir performans sergiledi.