Onvo Büyükçekmece Basketbol, Marcquise Reed'i kadrosuna kattı
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi takımlarından Onvo Büyükçekmece Basketbol, ABD'li oyuncu Marcquise Reed'i transfer etti. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, 28 yaşındaki guard ile anlaşmaya varıldığı belirtildi. Reed, geçtiğimiz sezon İtalya Ligi'nde Happy Casa Brindisi formasıyla başarılı bir performans sergiledi.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Onvo Büyükçekmece Basketbol, 28 yaşındaki ABD'li oyuncu Marcquise Reed'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 1.91 boyundaki guard ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Reed, geçtiğimiz sezon İtalya Ligi ekiplerinden Happy Casa Brindisi formasıyla 14,8 sayı, 3,6 ribaund ve 1,7 asist ortalamaları yakaladı.