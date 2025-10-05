Haberler

ONVO Büyükçekmece Basketbol, Glint Manisa'ya Yenildi

Güncelleme:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2'nci haftasında ONVO Büyükçekmece Basketbol, evinde Glint Manisa Basket'e 69-89'luk skorla mağlup oldu.

SALON: Gazanfer Bilge Spor Salonu

HAKEMLER: Kerem Baki, Özlem Yalman, Tolga Edis

ONVO BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: de Vries 8, Lecque 19, Pipes 9, Bandaogo 2, Metin Türen 1, Johnson 6, Bruinsma 11, Doğan Şenli 7, Yiğit Özkan 3,Can Kaan Turgut 3, Halil Şenol, Aybars Varlı

GLİNT MANİSA BASKET: Yiğit Onan 14, Smith 12, Zemaitis 11, Johnson 6, Pereira 7, Scrubb 11, Mintz 19, Mobley 9, Buğra Çal

1'İNCİ PERİYOT: 17-25

DEVRE: 33-44

3'ÜNCÜ PERİYOT: 53-65

