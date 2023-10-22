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Onvo Büyükçekmece Basketbol, Bursaspor İnfo Yatırım'ı mağlup etti

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Spor Haberleri

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Onvo Büyükçekmece Basketbol, sahasında Bursaspor İnfo Yatırım'ı 75-70 mağlup etti.

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Kerem Baki, Kaan Büyükçil, Kerem Yılmaz

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Reed 30, Perez 7, Upson 4, Leon Harun Apaydın 8, Yesukan Onar 3, Ray 8, Gani Erdi Gülaslan 1, Emircan Koşut 5, Ata Kahraman, Bruinsma 9

Bursaspor İnfo Yatırım: Young 11, Michineau 19, Brown 7, Sarper David Mutaf 9, Hamilton 13, Floyd 4, Ömer Utku Al 3, Enes Berkay Taşkıran 4, Ahmet Can Duran, Metin Türen

1. Periyot: 21-23

Devre: 43-37

3. Periyot: 56-53

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Onvo Büyükçekmece Basketbol, sahasında Bursaspor İnfo Yatırım'ı 75-70 mağlup etti.

Kaynak: AA / Spor

Büyükçekmece Bursaspor Spor Haberler

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