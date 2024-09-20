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Onurcan Piri: 'Kazanacağımız Maçta Puan Kaybettik, Üzgünüz'

Onurcan Piri: 'Kazanacağımız Maçta Puan Kaybettik, Üzgünüz'
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Kayserispor'un kalecisi Onurcan Piri, Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçta iyi oynadıklarını, ancak 3 puanı kaçırdıklarını belirtti. Piri, maçta birçok pozisyon kaçırdıklarını ve takımın eksiklerinin etkili olduğunu ifade ederek, önümüzdeki Göztepe maçı için umutlu olduklarını söyledi.

Kayserispor'un tecrübeli kalecisi Onurcan Piri, "Kazanacağımız maçta puan kaybettik, üzgünüz" dedi.

Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Kayserispor deplasmanda Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı. Trabzonspor maçında Bilal Bayazıt'ın sakatlığı nedeniyle 11'de başlayan Onurcan Piri kalesinde 2 gol görmesine rağmen yaptığı kurtartışlar ile dikkat çekti.

Trabzonspor maçında iyi oynamalarına rağmen puan kaybettiklerini belirten Kayserispor'un başarılı kalecisi Onurcan Piri, "Öncelikle iyi oynadığımızı düşünüyorum. Özellikle ilk yarı çok pozisyon kaçırdık. Sonunu getiremedik. Ne dersek diyelim şimdi her şey boş. Tabi ki 1 puan bu ambiyansta bu takıma karşı 1 puan aldık o değerli. Ama 3 puanı kaçırdığımızı düşünüyorum. Eksiklerimiz vardı. 10 kişi kaldıktan sonra ister istemez birazcık geriye yaslandık. Trabzonspor'da bundan faydalanmak istedi ve istedikleri de oldu. Dediğim gibi üzgünüz çünkü iyi oynadık kazanacağımız maçta puan kaybettik. Geçen hafta bizim yaptığımız Trabzonspor bize yaptı. Kafamızı kaldıracağız önümüzde Göztepe maçı var o da bizim için çok önemli. Takım arkadaşlarım gerekeni yapacaktır" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Kayserispor kayseri Futbol Spor

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