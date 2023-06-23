Onur Şeker bronz madalya kazandı

Mısır'da düzenlenen 18. CMAS Paletli Yüzme Gençler Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Onur Şeker, bronz madalya aldı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Kahire'de gerçekleştirilen şampiyonanın üçüncü gününde Onur Şeker, 400 metre çift palet kategorisinde üçüncü oldu.

Şampiyonada daha önce milli sporcu Adasu Ramazanoğlu, 400 metre su üstü kategorisinde gümüş madalya elde etmişti.

Organizasyon yarın sona erecek.