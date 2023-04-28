Onur Göçmez, Bandırmaspor için başkan adaylığını açıkladı

Bandırma spor'da seçim heyecanı başladı. 1-8 Mayıs tarihlerinde yapılacak seçimli olağan genel kurulu öncesi şubat ayında Bandırma spor başkanlığını bırakan Onur Göçmez, yeniden kolları sıvadı.

Genel kurula kadar olan süreçte hem şehirde birlikteliğin sağlanması hem de genel kurulda başka başkan adaylarının çıkabilmesi için başkanlığı bırakan ve aday olmayı düşünmediğini söyleyen Onur Göçmez, hem Bandırma spor taraftarının hem de spor kamuoyunun çağrıları sonrası başkan adaylığını açıkladı.

Bandırmaspor'a birçok ilki yaşatan Onur Göçmez, kulüp tarihinin en başarılı başkanı olarak görülüyor. Yönetiminde TFF 2'nci Lig şampiyonluğu, TFF 1'inci Lig'de play-off finali heyecanı yaşayan Göçmez, Bandırmaspor'u üst üste 3 sezon ligde üst sıralarda tutmayı başardı. Göçmez, sürdürülebilir finansal yapının oluşması için önemli adımlar attı. Döneminde tesisleşme konusunda ciddi yatırımlar yapılırken, Bandırmaspor altyapısı da önemli başarılara imza attı.