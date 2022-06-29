Onur Bulut kampa katıldı Kayserispor'un başarılı sağ bek oyuncusu Onur Bulut Kayseri'ye gelerek takıma katıldı. Kayserispor'un başarılı sağ bek oyuncusu Onur Bulut Kayseri'ye gelerek takıma katıldı. Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, 2022-2023 sezonu hazırlıklarını Teknik Direktör Çağdaş atan nezaretinde sürdürüyor. Yeni sezona Kayseri'de hazırlanacak olan sarı kırmızılı takımda izinli olan oyuncular takıma katılmaya başladı. Geçen sezonun flaş ismi olan başarılı sağ bek Onur Bulut, takımla çalışmalara başladı. Transferin gözde isimlerinden biri olan 28 yaşındaki Onur Bulut'un durumu ilerleyen günlerde belli olacak. Takımla ilk antrenmanına çıkan Onu Bulut'un oldukça mutlu ve keyifli olması da gözlerden kaçmadı. - KAYSERİ İhlas Haber Ajansı / Spor Kayserispor Onur Bulut Kayseri Spor Haberler

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