Onuachu: Rakibime faul yaptığımı düşünmüyorum

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup eden Trabzonspor'un golcü oyuncusu Paul Onuachu, kendileri adına çok önemli bir galibiyete imza attıklarını söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Onuachu, "Antrenmanlarda hocamız neler yapmamız gerektiğini bize söylemişti. Bugün de sahaya çıktığımızda plana sadık kaldık. Ben de buraya geldiğimde takımımızın uzun yıllardır burada galibiyet alamadığını duymuştum. Bizim adımıza çok önemli bir galibiyetti. Bu tür maçlarda herkes oynamak ister. Ben de elimden geleni yapmaya çalıştım. Fenerbahçe de kaliteli bir takım ama biz Trabzonspor için oynuyoruz. Bugün taraftarlarımızı mutlu ettik diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Onuachu, "Faul nedeniyle attığın gol iptal edildi. Sence faul var mıydı?" sorusuna, "Bu tür kararlar hakkında çok konuşan ya da hakemlerle çok tartışan birisi değilim. Gol pozisyonunda bir temas vardı. Ben hareketimi tamamlamak için bir temas yaptım. Hakemler zaten kararı veriyor. Bu tür temaslar bazen kolay çalınabiliyor. Doğrusunu söylemek gerekirse rakibime bir faul yaptığımı düşünmüyorum." yanıtını verdi.

Paul Onuachu, Fenerbahçe'nin galibiyet serisini son verdiklerinin hatırlatılması üzerine ise, "Büyük maçlarda elinizden geleni yapmak istiyorsunuz. Buraya gelirken hedefimiz 3 puanı alabilmekti. Gol atmak tabii ki istersiniz ama önceliğimiz 3 puandı. Bugün bunu başardık. Rakibin kim olduğu fark etmeden her maç en iyisini vermeye çalışıyorum. Önemli olan taraftarlarımıza galibiyeti hediye edebilmekti. Rakibin kim olduğu önemli değil." şeklinde konuştu.