Ons Cabir Filistin'deki şiddeti durdurma çağrısı yaptı

Tunus'un ünlü tenisçisi ve dünya sıralamasında 7. olan Ons Cabir, Filistin'de şiddetin durdurulması çağrısı yaptı. Cabir, sosyal medya hesabı instagram üzerinden konuyla ilgili paylaşımda bulundu.

Tunus'un ünlü tenisçisi ve dünya sıralamasında 7. olan Ons Cabir, Filistin'de şiddetin durdurulması çağrısı yaptı.

Arap ülkeleri arasında dünya klasmanında ilk 10'a girme başarısını gösteren tek tenisçi konumundaki Cabir, sosyal medya hesabı instagram üzerinden konuyla ilgili paylaşımda bulundu.

Cabir, "Filistinlilerin 75 yıldır yaşadığı acı tarif edilemez. Dinleri ve kökenleri ne olursa olsun masum insanların yaşadığı acı çok büyük. Şiddet asla barışa yol açmaz. Hepimiz barışa ulaşmaya çalışıyoruz, ihtiyacımız olan tek şey barıştır. Şiddeti durdurun, Filistin'e özgürlük." ifadelerini kullandı.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1200 İsraillinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Filistin Sağlık Bakanlığı da İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1055 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 184 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 21 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 130 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.