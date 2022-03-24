Önal, Cirit il temsilciliğine getirildi

ERZURUM (İHA) - Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından Erzurum İl Temsilciliğine getirilen Bahri Önal, görevini en iyi şekilde yapacağını söyledi.

Yılların ciritçisi ve spor camiası tarafından çok sevilen Bahri Önal bu görevi kendisine layık gören başta Geleneksel Spor Dalları Federasyon Başkanı Hakan Kazancı olmak üzere Başkan vekili Hadi Turus, Asbaşkan Sinan Çoban ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

Kültürün ve tarihin birleştiği, her yönüyle muhteşem güzellikler ihtiva eden böyle bir il de, geleneksel sporlarımıza hizmet edecek olmanın büyük bir onur ve gurur olduğunu bir o kadar da ağır bir sorumluluk gerektirdiğini belirten Önal şunları söyledi:

"Ancak büyük sıkıntılar ve zorluklarla geleneksel sporlarımızı en iyi şekilde yaşatmaya çalışan Erzurum halkının her daim yanımda olacağı düşüncesi bu görevi layığıyla yapacağım inancını bana aşılamaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle görev anlayışımız; Erzurum'a yakışan bir yönetim tarzı çerçevesinde, ilimize karşı taşıdığımız sorumluluğun da farkında olarak, desteklerini biran olsun esirgemeyen arkadaşlarımla birlikte geleneksel sporlarımızın ve Erzurum'un sorunlarını çözmeye çalışmak olacaktır. Erzurum'un tarihi, sosyal ve kültürel yönden kalkınmasına, geleneksel sporlar alanında gelişmesine yönelik çalışmalarımızı da kamu, özel sektör, kulüp başkanları ve tüm sporcularımız ile birlikte yapmanın gayreti içerisinde olacağız. Geleneksel sporlarımıza daha iyi hizmet sunmayı amaçlayan yeni projeleri de inşallah en kısa sürede planlayıp hayata geçireceğiz."

Erzurum'da bu onurlu görevi devralırken, hizmet eden önceki temsilcilere şükranlarını sunan Önal vefat edenlere de Allah'tan rahmet diledi. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Spor