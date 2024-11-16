On Numara Sportif Efeler 09 SK, 1923 Mustafa Kemal Paşaspor'a Yenildi

TFF 3. Lig 3. Grup karşılaşmasında İzmir'de oynanan maçta On Numara Sportif Efeler 09 SK, Bursa temsilcisi 1923 Mustafa Kemal Paşaspor'a 0-1 mağlup oldu.

TFF 3. Lig 3. Grup maçında Aydın temsilcisi On Numara Sportif Efeler 09 SK, Bursa temsilcisi 1923 Mustafa Kemal Paşaspor'u ağırladı. Didim yerinde İzmir Altınordu'daki Serpil Hamdi Tüzün sahasında oynanan maçta konuk ekip sahadan 3 puanla ayrıldı. Konuk ekip Mustafa Kemal Paşaspor'da 37. Dakikada Yiğithan'ın attığı golle takımını 0-1 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi. Maçın ikinci yarısında da gol sesi çıkmayınca konuk ekip 3 puanı tek golle aldı. Aydın temsilcisi On Numara Sportif Efeler 09 SK'nın 3 puan hasreti ise devam etti. Öte yandan takımla ilk maçına çıkan Antrenör Ömer Kaplan ilk maçında sahadan yenik ayrıldı. - AYDIN