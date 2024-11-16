Üye Girişi
Haberler

On Numara Sportif Efeler 09 SK, 1923 Mustafa Kemal Paşaspor'a Yenildi

On Numara Sportif Efeler 09 SK, 1923 Mustafa Kemal Paşaspor'a Yenildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 3. Lig 3. Grup maçında On Numara Sportif Efeler 09 SK, Bursa temsilcisi 1923 Mustafa Kemal Paşaspor'a 0-1 mağlup oldu. 37. dakikada Yiğithan'ın attığı golle konuk ekip, sahadan 3 puanla ayrıldı.

TFF 3. Lig 3. Grup karşılaşmasında İzmir'de oynanan maçta On Numara Sportif Efeler 09 SK, Bursa temsilcisi 1923 Mustafa Kemal Paşaspor'a 0-1 mağlup oldu.

TFF 3. Lig 3. Grup maçında Aydın temsilcisi On Numara Sportif Efeler 09 SK, Bursa temsilcisi 1923 Mustafa Kemal Paşaspor'u ağırladı. Didim yerinde İzmir Altınordu'daki Serpil Hamdi Tüzün sahasında oynanan maçta konuk ekip sahadan 3 puanla ayrıldı. Konuk ekip Mustafa Kemal Paşaspor'da 37. Dakikada Yiğithan'ın attığı golle takımını 0-1 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi. Maçın ikinci yarısında da gol sesi çıkmayınca konuk ekip 3 puanı tek golle aldı. Aydın temsilcisi On Numara Sportif Efeler 09 SK'nın 3 puan hasreti ise devam etti. Öte yandan takımla ilk maçına çıkan Antrenör Ömer Kaplan ilk maçında sahadan yenik ayrıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Kılıçlı yemin törenine katılan teğmenlerden ikisi disiplin kuruluna sevk edildi

TSK'dan atılmaları an meselesi

 İmamoğlu'ndan Ahmet Türk'e ziyaret! Biri 'Mahcubum' dedi, diğeri 'Kardeşlik' mesajı verdi

Biri "Mahcubum" dedi, diğeri "Kardeşlik" mesajı verdi

 Altay bebeğin ölümünde tutuklanan mühendisten skandal savunma: Başka türlü olmaz

Altay bebeğin ölümüyle ilgili tutuklanan mühendisten skandal savunma
AIDS nedeniyle ölen çocukla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama: İstismar bulgusuna rastlanmadı

Küçük çocuğun AIDS nedeniyle ölümünde endişelendiren soru yanıt buldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

MASTERCHEF YOK MU? 16 Kasım MasterChef bu akşam var mı, yeni bölümü yayınlanacak mı? MASTERCHEF KADINBUDU KÖFTE TARİFİ! Kadınbudu Köfte nasıl yapılır, Kadınbudu Köfte malzemeleri neler? Nil Karaibrahimgil 'Kuzey Yıldızı' şarkı sözleri dinle! 'Kuzey Yıldızı' şarkı sözleri nedir? 16 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 16 Kasım tarihinde dünyada neler oldu? MasterChef'te kime kaşık atıldı? 16 Kasım MasterChef'te sezonun ikinci kaşığını kim aldı? MasterChef'te kaşık atmak ne anlama gelir? MasterChef jürileri neden kaşık atar? MİLLİ MAÇ MUHTEMEL 11'LER | Türkiye-Galler maçı ilk 11'ler belli oldu mu? Türkiye-Galler maç hakemi kimdir? Milli maçın hakemi belli oldu mu? Kenan Yıldız yok mu, neden yok? Kenan Yıldız milli maçta kadrosunda var mı, Galler maçında oynayacak mı? Masterchef dün akşam eleme adayı kim oldu? Masterchef'te potaya kimler girdi? Masterchef 16 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.