"Omuz omuza" kampanyası 80 milyon TL'lik dev bağışla başladı

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ili kapsayan deprem felaketinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu'ndan önemli bir adım gelmişti. "Omuz Omuza" yardım kampanyasını başlatan TFF başkanı tüm geliri depremzedelere bağışlanacak kampanyaya 80 milyon TL'lik bağışla başlattı.

Türkiye Futbol Federasyonu, toplam 80 milyon TL bağışlayarak OmuzOmuza kampanyasını başlattı. Yardım kampanyasına kulüp başkanlarının yanı sıra Volkan Demirel, Gökhan Zan, Fatih Terim,Şenol Güneş, Mustafa Denizli, Kerem Aktürkoğlu, Altay Bayındır gibi isimler katıldı.

TFF'DEN DEV BAĞIŞ

Depremzedeler için düzenlenen geceye TFF, 80 milyon TL bağışlayarak Omuz Omuza kampanyasını başlattı. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi de 80 milyon liralık bağış yaptıklarını belirterek, "Milletimizin başı sağ olsun. Depremden hemen ilk günü TFF olarak 20 milyon TL bir bağışta bulunduk. Arkasından tüm kulüplerimiz 59 milyon Lira bir bağış yaptılar. Yine 1. Lig kulüplerimiz 5 milyon TL bağış yaptı. TFF olarak bunun üzerine 16 milyon ekleyerek 80 milyon TL ile Omuz Omuza Kampanyasını açıyoruz. 100 konteynerin hemen siparişini verdik. 10 gün içerisinde Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yapmaya başlayacağız" açıklamasında bulundu.

MAÇLAR ŞİFRESİZ YAYINLANACAK

Canlı yayına katılan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig'de önümüzdeki iki hafta maçların şifresiz olarak yayınlanacağını açıkladı. 3-13 Mart tarihlerinde oynanacak Spor Toto Süper Lig maçları şifresiz olarak izlenebilecek.