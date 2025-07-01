Ömürspor, Altyapı Sporcularıyla Sezon Kapanış Etkinliği Düzenledi

Kayseri Birinci Amatör Küme ekiplerinden Ömür spor ; 2025-2026 sezonunun kapanışında alt yapı sporcuları ve aileleri ile bir araya gelerek önemli bir etkinliğe imza attı.

Kayseri'de kısa süre içerisinde alt yapıya verdiği önem ile başarılı işlere imza atan Ömür spor ; sezonun sona ermesi ve spor okullarının birinci yıl dönümü nedeniyle farklı bir etkinliğe imza attı. Alt yapıda forma giyen oyuncular ve ailelerini yorucu geçen sezonun stresini atmaları için eğlencede buluşturan sarı siyahlı kulüp, ayrıca bu sezon kulübe destek veren kişi ve kurumlara plaket takdimi yaptı. Kulüp Başkanı Ömür Turgut, yaptığı konuşmada bir aile olmak için çaba harcadıklarını dile getirerek; "Alt yapımızda forma giyen kardeşlerimiz bizim için çok önemli. Geleceğin takımını kurmak için çaba harcarken bir yandan da iyi insanlar yetiştirme için çaba harcıyoruz. Hocalarımız oyuncularımızı saha içinde kaynaştırıyor, arkadaşlıklarını pekiştiriyor. Bugün böyle bir etkinlik ile ailelerinde tanışmasını kaynaşmasını amaçladık. Katılımın çok yüksek olması doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Tüm yönetim kurulu arkadaşlarıma, değerli hocalarıma, sporcularımıza ve özelliklede velilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Yorucu bir sezonu geride bırakan altyapı oyuncular; pasta kesiminin ardından çalan müzikler eşleğinde aileleri ile birlikte doyasıya eğlendi. Yapılan yarışmalarda ise oyuncuların sahadaki kadar hırslı olması renkli görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu. - KAYSERİ