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Ömürcan Artan, Gaziantep FK'da

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Ömürcan Artan, Gaziantep FK'da

Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak Gençlerbirliği'nde forma giyen 23 yaşındaki sağ bek Ömürcan Artan'ı üç yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak Gençlerbirliği'nde forma giyen 23 yaşındaki sağ bek Ömürcan Artan'ı üç yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Yeni sezona yönelik transfer çalışmalarına devam eden Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak Gençlerbirliği'nde forma giyen 23 yaşındaki sağ bek Ömürcan Artan'ı kadrosuna kattığını duyurdu. 27 Temmuz 1999 tarihinde Ankara'da doğan ve futbola Gençlerbirliği altyapısında başlayan Ömürcan, geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği formasıyla 32 lig maçına çıkarak 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Konu ile ilgili Gaziantep ekibinden yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Gençlerbirliği forması giyen başarılı futbolcu Ömürcan Artan ile 3 yıllık anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Ömürcan Artan'a kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında sonsuz başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / Spor

Gençlerbirliği Gaziantep Futbol Spor Haberler

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