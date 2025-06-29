Ömür Aydın, Ümraniyespor'un Başkanı Seçildi

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Ümraniyespor Kulübü'nün olağan genel kurulunda, Ömür Aydın yeniden başkanlığa seçilerek kulüp için yarım kalan hayalleri tamamlama sözü verdi. Yeni yönetim kurulunun üyeleri de belirlendi.

Ümraniyespor Kulübünün olağan genel kurulunda Ömür Aydın, yeniden başkanlığa seçildi.

Kulüp binasında gerçekleştirilen seçimlerde tekrar başkanlığa seçilen Ömür Aydın, yaptığı açıklamada, "Ümraniyespor'un yarım kalan hayallerini hep birlikte tamamlamak için yeniden göreve talip olduk. Hep birlikte daha güçlü bir Ümraniyespor inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ümraniyespor Kulübünün yeni yönetim kurulunda Rıdvan Erbaş, Orhan Tolga Balarısı, Kemal Önkol, Fatih Çevik, Oğuzhan Gündüz, Doğan Coşkun, Süleyman Emin Kaplan, Şükrü Gökhan, Gökhan İbrahimoğlu ve İlyas Çelik asil, İsmail Önalan, Cem Sultan Yazıcı, Serdar Zirekoğlu, Avni Karal ve Talip Enes de yedek üye olarak yer aldı.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
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