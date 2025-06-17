OMÜ Öğrencileri Okçulukta Türkiye Şampiyonu Oldu

OMÜ Öğrencileri Okçulukta Türkiye Şampiyonu Oldu
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğrencileri, Antalya'da düzenlenen Üniversiteler Arası Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nda bireysel ve takım kategorilerinde 3 madalya kazandı. Defne Derebaşı, klasik yay kadınlar bireysel kategorisinde şampiyon olurken, erkek takımı da altın madalya kazandı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) öğrencileri, Antalya'da düzenlenen Üniversiteler Arası Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nda bireysel ve takım kategorilerinde 3 madalya kazanarak büyük başarıya imza attı.

11-14 Haziran 2025 tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilen şampiyonada, OMÜ Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri farklı kategorilerde 2 birincilik ve 1 ikincilik elde etti.

Klasik yayda bireysel şampiyon Defne Derebaşı

OMÜ sporcusu Defne Derebaşı, klasik yay kadınlar bireysel kategorisinde Türkiye şampiyonu olurken, Abdullah Aslım, Kubilay Özdemir ve Emirhan Kısa'dan oluşan makaralı yay erkek takımı da takım kategorisinde altın madalya kazandı.

Kadın takımı ikincilikle döndü

Klasik yay kadın takımı kategorisinde Defne Derebaşı bu kez Emsal Zeynep Olgun ile birlikte yarıştı ve takım olarak gümüş madalya elde etti.

Şampiyona boyunca öğrencilere teknik destek sağlayan OMÜ antrenörü Dr. Deniz Günay Derebaşı, sporcuların başarılarında önemli rol oynadı.

Rektörden tebrik mesajı

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, turnuva sonrası yaptığı açıklamada, "Spor alanında ulusal düzeyde gelen bu değerli dereceler, üniversitemizin yalnızca akademik değil sportif anlamda da güçlü bir vizyona sahip olduğunu ortaya koymuştur. Öğrencilerimizi ve antrenörümüzü gönülden kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Şampiyon sporcular, üniversitelerine kupalar ve madalyalarla dönmenin gururunu yaşadı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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