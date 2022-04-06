OMÜ'de oklar geleceğe uçuyor

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, OMÜ Geleneksel Okçuluk Topluluğu'nun 'Oklar Geleceğe Uçuyor Projesi' kapsamında gerçekleştirdikleri antrenmanı ziyaret etti.

Topluluk Başkanı Mücahit İslam Ilgın'dan topluluk hakkında bilgi alan Rektör Ünal, ok atışı da gerçekleştirdi. Geleneksel Okçuluk Topluluğu'nun antrenmanını ve gösterisini izleyen Rektör Ünal, "Bu saatte burada bulunmanız bu işi ne kadar önemsediğinizi gösteriyor. Gösterdiğiniz ilgi bizi de mutlu etti" dedi.

Öğrenci Projeleri Destek Programı kapsamında Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından desteklenen 'Oklar Geleceğe Uçuyor Projesi'nin detaylarını paylaşan ve amaçlarının istekli kişileri bu alanda eğitmek ve geleneksel okçuluğu yaygınlaştırmak olduğunu belirten Topluluk Başkanı Mücahit İslam Ilgın, haftada 2 gün antrenman yaptıklarını ve turnuvalara hazırlanan ekiplerin ayrı çalışmalar gerçekleştirdiğini söyledi.

Ziyarete OMÜ Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Tülin Atan da katıldı. Ziyaret Geleneksel Okçuluk Topluluğu ekibinin Rektör Ünal'a ok hediye etmesi ve fotoğraf çekimiyle sonlandırıldı. - SAMSUN