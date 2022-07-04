Ömer Furkan Banaz: 'Tuğbey Akgün'le alakalı ısrarımız devam ediyor'

Bursaspor Kulübü Başkanı Ömer Furkan Banaz, sözleşmesini tek taraflı fesheden Tuğbey Akgün'le alakalı olarak, "Biz kendisini kadroda tutmak istedik. Ama o sözleşmesini feshetti. Ama biz bu işin peşini bırakmayacağız" dedi.

Bursaspor Kulübü Başkanı Ömer Furkan Banaz, Tuğbey Akgün'le ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Banaz, "Tuğbey Akgün'le görüşmemiz oldu. Vefa Temel'le aynı anlaşma yapılmıştı. Vefa feshetmişti. Biz Tuğbey'i kadroda tutmak için çok gayret gösterdik. Ama kendisi sözleşmeyi feshetmeyi seçti. Ancak bizim için bir şey bitmedi. Bu işin hukuki boyutu da var. Sezon içerisinde bize ihtar çekmeleri lazımdı. Bu bize avantaj sağlıyor. Israrlarımız ve talebimiz devam ediyor. Ama bir sonuç alamazsak hem kendileri hem de gidecekleri kulüp için sorun olacak" ifadelerini kullandı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Spor