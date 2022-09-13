Ömer Faruk siftah yaptı Spor Haberleri ES Elazığspor'un tecrübeli golcüsü Ömer Faruk Sezgin, Yomraspor karşısında attığı golle bordo-beyazlı formayla 9. golünü kaydetti. ES Elazığspor'un tecrübeli golcüsü Ömer Faruk Sezgin, Yomraspor karşısında attığı golle bordo-beyazlı formayla 9. golünü kaydetti. TFF 3. Lig 1. Grup'un 2. Haftası'nda Yomraspor'u 1-0 yenerek bu sezonki ilk galibiyetini alan ES Elazığspor'da galibiyeti getiren golü Ömer Faruk Sezgin attı. Geçtiğimiz sezon İçel İdman Yurdu'ndan transfer edilen ve takımın kümede kalmasında başrol oynayan tecrübeli oyuncu, ikinci haftada kaydettiği penaltı golüyle siftah yapmış oldu. Geçtiğimiz sezon da dahil olmak üzere bordo-beyazlı formayı 13 maçta giyen Ömer Faruk, Elazığspor kariyerindeki gol sayısını 9'a yükseltti. - ELAZIĞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Elazığspor Spor Haberler

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