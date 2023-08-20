Omar Colley Beşiktaş forması ile ilk golünü attı
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Beşiktaş'ın Gambiyalı stoperi Omar Colley, Pendikspor'a karşı kaydettiği gol ile siyah-beyazlı formayla ilk gol sevincini yaşadı.
Beşiktaş'ın Gambiyalı stoperi Omar Colley, Pendikspor'a karşı kaydettiği gol ile siyah-beyazlı formayla ilk gol sevincini yaşadı.
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Pendikspor ile karşılaşan Beşiktaş, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Siyah-beyazlıların 30 yaşındaki stoperi Omar Colley, Pendikspor karşısında takımının tek golünü kaydederek Beşiktaş forması ile ilk gol sevincini yaşadı.
Karşılaşmaya 11'de başlayan Omar Colley, 90 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor