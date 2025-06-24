Olympique Lyon 2. Lig'e Düşürüldü

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Fransa Birinci Futbol Ligi ekibi Olympique Lyon, mali yükümlülüklerini yerine getiremediği için 2. lige düşürüldü. Kulüp, 500 milyon avroyu aşan borcu nedeniyle gerekli mali garantileri sağlayamadı.

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Olimpik Lyon, mali yükümlülüklerini yerine getirememesi nedeniyle 2. lige düşürüldü.

Fransa'nın L'Equipe gazetesinde yer alan habere göre, Ulusal Yönetim Kontrol Müdürlüğü (DNCG), yaptığı açıklamada Olympique Lyon'un profesyonel futbol mali gözlemcisi tarafından talep edilen garantileri sağlayamadığını bildirdi.

Yaklaşık 500 milyon avroyu aşan borç yükü altında bulunan Lyon'un, DNCG tarafından belirlenen mali gereklilikleri karşılayamadığı ve kendisine tanınan süreye rağmen yeterli mali garanti sunamadığı ifade edildi.

Bu arada Lyon'un bu karara itiraz hakkı bulunuyor.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
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