Olympiakos, Yunanistan Basketbol Ligi Finalinde 2-1 Öne Geçti

Olympiakos, Yunanistan Basketbol Ligi Finalinde 2-1 Öne Geçti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunanistan Basketbol Ligi play-off'larında Olympiakos, deplasmanda Panathinaikos AKTOR'u 99-88 yenerek final serisinde 2-1 öne geçti. Maçta gergin anlar yaşanırken, Olympiakos'tan Sasha Vezenkov dikkat çekti.

Yunanistan Basketbol Ligi play-off'larında Olympiakos, deplasmanda Panathinaikos AKTOR'u 99-88 yenerek final serisinde 2-1 öne geçti.

OAKA Arena'da oynanan final serisinin 3. maçında konuk takım, ilk çeyreği 30-28 üstün bitirdi. Savunmaların sertleştiği ikinci periyotta skor üstünlüğünü ele alan Panathinaikos, devre arasına 45-44 önde girdi.

Üçüncü çeyrekte skorer performans sergileyerek farkı çift hanelere taşıyan Olympiakos, final periyoduna 78-67 önde girmeyi başardı. Son çeyrekte farkın kapanmasına engel olan konuk ekip, mücadeleden 99-88 galip ayrılarak seride 2-1 üstünlük yakaladı.

Olympiakos'ta Sasha Vezenkov, 25 sayıyla takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Panathinaikos'ta ise milli basketbolcu Cedi Osman ve Kendrick Nunn'ın 25'er sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Üç galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı serinin 4. maçı, 8 Haziran Pazar günü Olympiakos'un ev sahipliğinde oynanacak.

Son periyotta gerginlik yaşandı

Son periyotta bitime 8 dakika 44 saniye kala Panathinaikos'un skoreri Kendrick Nunn'ın Evan Fournier'ye yaptığı sert faulün ardından sahada gerginlik yaşandı.

Mücadelenin yaklaşık 10 dakika durduğu esnada Panathinaikos seyircileriyle de tartışma yaşayan Fournier, hem sportmenlik dışı hem de teknik faul alarak oyundan ihraç edildi.

Bitime 43.7 saniye kala hakeme sert bir şekilde itiraz eden Nunn ve Panathinaikos AKTOR Başantrenörü Ergin Ataman da aldıkları teknik faullerin ardından oyundan atıldı.

Karşılaşma iki gün ertelemeli oynandı

Panathinaikos ile Olympiakos arasındaki ikinci maçta çıkan olaylar nedeniyle serinin üçüncü karşılaşması iki gün ertelemeli oynandı.

İki takımın 4 Haziran Çarşamba günü oynaması gereken Yunanistan Basketbol Ligi play-off final serisinin 3. maçı, güvenlik gerekçesiyle ertelenmişti.

Kulüplerin güvenlik konusunda güvence vermesinin ardından 3. maçın oynanmasına karar verilmişti.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazını Marmaris'te kıldı

Vatandaşlara sürpriz oldu! Erdoğan bayram namazını bakın nerede kıldı
Saadet Işıl Aksoy 3 buçuk dakika boyunca soğuk su küvetinde kaldı

Güzel oyuncu trendlere uydu! Yüzündeki şok ifadesine dikkat
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Koreli turistlere şok! Düğün yemeğine davet edip 5 bin lira istediler iddiası

Koreli turistlere şok! Hem davet edip hem para istediler
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Doktorun 1,5 metreden ittiği kadın hastanede yaşam savaşı veriyor

Komşu kavgasında doktor, kadını hastanelik etti
DEM Parti'den Eren Bülbül'ün annesine bayram telefonu

DEM Parti'den şehit Eren Bülbül'ün annesine sürpriz telefon
Yarım asırlık gelenek! Bayram namazına gelmeyenleri buz gibi suda uyandırıyorlar

Bayram namazına gelmeyenleri sıcak yataklarından alıp...
Başkanlar görüşecek! Süper Lig devinden Uğurcan bombası

Başkanlar görüşecek! Süper Lig devinden Uğurcan bombası
Sahibinden kaçan keçi otogarda rakip firmanın paralarını yedi

Sahibinden kaçan keçi otogarda rakip firmanın paralarını yedi
Zirvede Arda Güler yok! En pahalı 10 Türk futbolcu belli oldu

Zirvede Arda Güler yok! En pahalı 10 Türk futbolcu belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.