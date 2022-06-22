Olympiakos, Georgios Bartzokas'ın sözleşmesini 3 yıl uzattı - Haberler

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Olympiakos, Georgios Bartzokas'ın sözleşmesini 3 yıl uzattı

AA - Mutlu Demirtaştan - Spor
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Olympiakos, Georgios Bartzokas'ın sözleşmesini 3 yıl uzattı

Yunanistan'ın Olympiakos Basketbol Takımı, başantrenör Georgios Bartzokas'ın sözleşmesini uzattı.

Yunanistan'ın Olympiakos Basketbol Takımı, başantrenör Georgios Bartzokas'ın sözleşmesini uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 57 yaşındaki çalıştırıcıyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Bartzokas, Olympiakos ile 2013'te THY Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadıktan sonra Lokomotiv Kuban, Barcelona ve Khimki'de görev yapmıştı.

Olympiakos'un başına 2020'de tekrar geçen Yunan başantrenör, geride kalan sezon takımıyla Yunanistan ligi şampiyonluğu yaşadı, THY Avrupa Ligi'nde ise Dörtlü Final oynama başarısı gösterdi.

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

Türk Hava Yolları Lokomotiv Kuban Yunanistan basketbol Spor Haberler

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