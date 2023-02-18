Olympiakos, Brezilyalı futbolcu Marcelo'nun sözleşmesini feshetti Spor Haberleri Yunanistan ekibi Olympiakos, Brezilyalı futbolcu Marcelo ile yollarını ayırdı. Yunanistan ekibi Olympiakos, Brezilyalı futbolcu Marcelo ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, 34 yaşındaki Marcelo'nun sözleşmesinin feshedildiği belirtildi. Kariyerine ülkesinin Fluminense takımında başlayan Marcelo, İspanya temsilcisi Real Madrid'de 15 sene forma giydikten sonra Eylül 2022'de Olympiakos'a transfer oldu. Olympiakos'ta 10 maça çıkan tecrübeli sol bek, 3 gol kaydetti. Kaynak: AA / Spor Yunanistan Spor Haberler

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