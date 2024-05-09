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Olympiakos, Barcelona'yı mağlup ederek Dörtlü Final'e yükseldi

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Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek finalinde Yunanistan'ın Olympiakos takımı, İspanyol ekibi Barcelona'yı 63-59 mağlup ederek seriyi 3-2 kazandı ve Dörtlü Final'e yükseldi.

Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek finalinde İspanyol ekibi Barcelona'yı 63-59 mağlup eden Yunanistan'ın Olympiakos takımı, seriyi 3-2 kazanarak Dörtlü Final'e yükseldi.

Palau Blaugrana'da oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 12-9 önde geçen Barcelona, soyunma odasına da 27-25 üstünlükle gitti.

Üçüncü çeyreğin 40-40 berabere geçildiği karşılaşmayı dört sayı farkla kazanan Yunan temsilcisi, Dörtlü Final biletini alan son takım oldu.

Ev sahibi ekipte, Laprovittola 17 sayıyla oynadı. Olympiakos'ta ise Mckissic 12, Papanikolaou 11 sayı kaydetti.

Serinin galibi Olympiakos, Dörtlü Final'de İspanya temsilcisi Real Madrid ile eşleşti.

THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali, Almanya'nın başkenti Berlin'de 24-26 Mayıs'ta düzenlenecek.

Kaynak: AA / Spor

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