Olympiakos-Anadolu Efes maçının ardından (2) - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Olympiakos-Anadolu Efes maçının ardından (2)

AA - Murat Karadağ - Spor
 - Güncelleme:

Olympiakos-Anadolu Efes maçının ardından Olympiakos Başantrenörü Georgios Bartzokas'ın basın toplantısı Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'ın basın toplantısı BELGRAD - Olympiakos-Anadolu Efes maçının ardından (2)

Olympiakos- Anadolu Efes maçının ardından

Olympiakos Başantrenörü Georgios Bartzokas'ın basın toplantısı

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'ın basın toplantısı BELGRAD - Olympiakos-Anadolu Efes maçının ardından (2)

AA / Murat Karadağ - Spor

Ergin Ataman, Anadolu Efes, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title