Olympiakos-Anadolu Efes maçının ardından (1) - Haberler

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final ilk maçında Yunanistan ekibi Olympiakos'u 77-74 mağlup ederek üst üste 3. kez finale çıkan Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda finale kaldıkları için çok mutlu olduğunu söyledi.

Ataman, Stark Arena'da oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Olympiakos ile çok zor bir maç oynadıklarına vurgu yapan deneyimli başantrenör, "Çok mutluyum. Bugün, Atatürk'ün armağan ettiği Gençlik ve Spor Bayramı. Bu bayrama katkı yapmak istediğimi söylemiştim. Eminim ki Türkiye'nin her yerinde birçok insan büyük bir mutluluk yaşıyor. Zorlu bir atmosfer vardı. İlk kez Dörtlü Final'de bu denli dominant bir seyirci topluluğu gördüm. Biletlerin yüzde 90'ını Olympiakoslulara satmışlar. Maçı sanki Atina'da oynuyor gibiydik. Ancak hiç hissetmedik." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmaya istedikleri başlangıcı yapamadıklarını aktaran Ergin Ataman, "Stresli başladık. Sert başladılar. Larkin müthiş bir performansla takımı toparladı ve maça geri döndük. İkinci yarı çok iyi oynadık ama bir türlü kıramadık. Olympiakos geldi, son topa kadar 3-4 pozisyonu kolay harcadık. Son topta planımız beraberliği koruyup son 5-6 saniyede hücum etmekti. Micic atışa gitti, soktu ve finaldeyiz. Kaldı 1." diye görüş belirtti.

Karşılaşmada Elijah Bryant'ın sergilediği performansa dikkati çeken Ataman, "Elijah Bryant, maçın gizli kahramanı. Maçın başında Larkin ve Micic'i kilitlediler. Orada James Anderson'ı kullanamadık ve Bryant'a döndük. Onun yaratıcılığıyla skor bulmaya başladık. Savunmada da Singleton müthiş bir iş yaptı. Buraya gelen taraftarlara teşekkür ediyorum. Buradan Türkiye'ye bir kupa daha getireceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.

Olympiakos-Anadolu Efes maçının ardından

Lacivert-beyazlı takımın Sırp oyuncusu Vasilije Micic:

"Türkiye'deki insanların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. Umarım Türk vatandaşları, bu galibiyetten dolayı bayramlarını daha mutlu bir şekilde yaşar"

Milli basketbolcu Shane Larkin:

"Takım halinde oynadık. Kendimize güvendik ve finale yükseldik"

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final ilk maçında Yunanistan ekibi Olympiakos'u 77-74 mağlup ederek finale çıkan Anadolu Efes'in Sırp oyuncusu Vasilije Micic, "Umarım Türk vatandaşları, bu galibiyetten dolayı bayramlarını daha mutlu bir şekilde yaşar." dedi.

Stark Arena'da oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Micic, "İnanılmaz bir atmosferde müthiş bir maç oynadık. Maçı izleyen herkesin zevk aldığını düşünüyorum. Akıllı oynadık. Maçın sonuna kadar motivasyonumuzu kaybetmedik. Acele etmedik. Son saniye basketini atarak kazandığımız için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda finale yükselmeleriyle ilgili konuşan Vasilije Micic, "Türkiye'deki insanların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. Kendimizi Türk ulusunun bir parçası gibi hissediyoruz. Türkiye'yi temsil ediyoruz. Bundan gurur duyuyoruz. Umarım Türk vatandaşları, bu galibiyetten dolayı bayramlarını daha mutlu bir şekilde yaşar." şeklinde konuştu.

Larkin: "Kendimize güvendik ve finale yükseldik"

Anadolu Efes'in milli oyuncusu Shane Larkin ise çok iyi oynadıklarını dile getirerek, "Çok mutluyum. Birçok insan, burada olacağımızı düşünmüyordu. Takım halinde oynadık. Kendimize güvendik ve finale yükseldik. Şampiyon olmak için bir şans daha elde ettik." diye görüş belirtti.

Finalde Barcelona-Real Madrid maçının galibiyle karşılaşacaklarının hatırlatılması üzerine Larkin, "Rakip fark etmez. İkisi de zor takım. Çok iyi oldukları için Dörtlü Final'deler. Bugün bu galibiyetin mutluluğunu yaşayacağız ve yarın final maçına odaklanacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Maçın sonunda 3 sayılık basketi atarak Anadolu Efes'e galibiyeti ve finali getiren Micic ile ilgili Shane Larkin, "Micic son saniyede inanılmaz bir basket kaydetti. Galibiyetin hikayesini yazdı. Evinde son saniye basketini atarak bu hikayenin sonunu getirmesi gerekiyordu. Onun için çok mutluyum. Onunla gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.