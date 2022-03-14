Olurlu Elvin ege bölgesi şampiyonu - Haberler

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Olurlu Elvin ege bölgesi şampiyonu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Olurlu Elvin ege bölgesi şampiyonu

Olur Ormanağzı köyü nüfusuna kayıtlı Elvin Öztürk, ege bölgesinde başarıdan başarıya koşuyor.

ÇANAKKALE (İHA) - Olur Ormanağzı köyü nüfusuna kayıtlı Elvin Öztürk, ege bölgesinde başarıdan başarıya koşuyor.

Elvin Öztürk, Türkiye Muaythi Federasyonu 18 Mart Çanakkale şehitlerini anma Ege gençler muaythi şanpiyonasında 57 kilo da Ege bölgesi şampiyonu oldu.

Elvin Öztürk'ün Başarısı Ormanağzı köyünde sevinçle karşılandı. - ERZURUM

Olurlu Elvin ege bölgesi şampiyonu

İhlas Haber Ajansı / Spor

Çanakkale, Türkiye, Ege, Spor, Haberler

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