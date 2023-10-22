Ölüdeniz Uluslararası Su Oyunları'nda E-Foil Cup yarışları tamamlandı
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Ölüdeniz Uluslararası Su Oyunları'nda E-Foil Cup yarışları sona erdi. Bulgaristan'dan Desislav Grigorov birinci, Türkiye'den Emirhan Şimşek ikinci, Rusya'dan Alexandr Parhomenko üçüncü oldu.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl ilki gerçekleştirilen Ölüdeniz Uluslararası Su Oyunları tamamlandı.
Cumhuriyetin 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında Muğla Çevre Koruma Vakfı (MUÇEV), Beach Of Lagoon ile Ölüdeniz'deki turizm şirketleri ve su sporları merkezleri iş birliğinde düzenlenen etkinliğin son gününde E-Foil (Elektrikli Sörf) Cup yarışları yapıldı.
Kumburnu Plajı önlerinde gerçekleşen yarışta, Rusya, Bulgaristan, İngiltere, Kazakistan ve Türkiye'den 38 sörfçü mücadele etti.
Bulgaristan'dan Desislav Grigorov birinci, Türkiye'den Emirhan Şimşek ikinci, Rusya'dan Alexandr Parhomenko üçüncü oldu.
Dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törenle verildi.