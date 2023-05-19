Ölüdeniz'de Türk bayrağı açıldı, su altında resim sergisi düzenlendi

Fethiye ilçesindeki Ölüdeniz sahiline 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bin metrekarelik Türk bayrağı açıldı. Ressam Günsenin Günel'in geliri depremzedelere bağışlanmak üzere yaptığı 15 resim su altında sergilendi.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesindeki Ölüdeniz sahiline 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bin metrekarelik Türk bayrağı açıldı. Ressam Günsenin Günel'in geliri depremzedelere bağışlanmak üzere yaptığı 15 resim su altında sergilendi.

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Kumburnu Plajı'nda Muğla Çevre Koruma Vakfı'nın (MUÇEV), Ölüdeniz Sahili İşletmecisi Beach Of Lagoon, Aqua Lykia Dalış Okulu iş birliğinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliği düzenledi. Bu kapsamda sahile bin metrekarelik Türk bayrağı açıldı. Bayrak dron ile görüntülendi. Ayrıca ressam Günsenin Günel'in yaptığı 15 resim, su altında sergilendi. Satışa sunulan resimlerin gelirinin depremzedeler için Fethiye Kaymakamlığı'na bağışlanacağı belirtildi. Etkinlik, vatandaşlardan ve tatilcilerden yoğun ilgi gördü. Sergi için dalış yapan serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Devrim Cenk Ulusoy ile diğer dalgıçlar, su altı sergisini görüntüledi.