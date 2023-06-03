Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Ölüdeniz'de Engelli Gençler Kıyasıya Yarıştı

Ölüdeniz'de Engelli Gençler Kıyasıya Yarıştı

Spor Haberleri

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 'Engelsiz Kulaçlar' Yüzme Yarışı'nda engelli sporcular Ölüdeniz'de kulaç attı. Gençlerin spora teşviki, sporcuların desteklenmesi ve sporda fırsat eşitliğinin sağlanması için düzenlenen Engelsiz Kulaçlar Faik Torunoğulları Yüzme Yarışı'na 36 engelli sporcu katıldı. Düzenlenen organizasyonda özel gereksinimli sporcular kulaç attı. Türkiye'de 7.'si, Fethiye'de 5.'sinin düzenlendiği etkinlikte yarışçıların tümü birincilik ile ayrıldı. Renkli anlara sahne olan etkinliğin sonunda tüm katılımcılara madalya verildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 'Engelsiz Kulaçlar' Yüzme Yarışı'nda engelli sporcular Ölüdeniz'de kulaç attı.

Gençlerin spora teşviki, sporcuların desteklenmesi ve sporda fırsat eşitliğinin sağlanması için düzenlenen Engelsiz Kulaçlar Faik Torunoğulları Yüzme Yarışı'na 36 engelli sporcu katıldı. Düzenlenen organizasyonda özel gereksinimli sporcular kulaç attı. Türkiye'de 7.'si, Fethiye'de 5.'sinin düzenlendiği etkinlikte yarışçıların tümü birincilik ile ayrıldı.

Renkli anlara sahne olan etkinliğin sonunda tüm katılımcılara madalya verildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Ölüdeniz Fethiye Muğla Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title