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Oltu İlçe Stadyumu'nda Suni Çim Yenileme Çalışmaları Başladı

Oltu İlçe Stadyumu'nda Suni Çim Yenileme Çalışmaları Başladı
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Erzurum'un Oltu İlçe Stadyumu'nda suni çimlerin yenilenmesi için çalışmalar başladı. 2010 yılında kaplanan çimlerin 14 yıl sonra değiştirilmesi, yerel sporcuların antrenman ve maç performansını artırması bekleniyor.

Erzurum'un Oltu İlçe Stadyumu suni çimleri yenileniyor.

Oltu İlçe Stadyumu'nun futbol sahasında suni çimlerin yenileme çalışmaları başladı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen önemli proje ile, 2010 yılında kaplanan suni çimlerin 14 yıl sonra değiştirilmesi spor severleri sevindirdi.

Oltu Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü kontrolünde yürütülen çalışmalar, büyük bir titizlikle devam ediyor. Oltu Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personeli İbrahim Kara, 2010 yılında yapılan sentetik sahadaki suni çimlerin zamanla yıprandığını belirterek, "Eskimiş çimler kaldırıldı ve yerine yeni suni çimler seriliyor. Bu çalışmanın ilçemize ve gençlerimize hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.

Yeni suni çimlerin, yerel sporcuların antrenman ve maç performansına olumlu katkı sağlaması bekleniyor. Oltu halkı, yapılan bu yatırımlarla birlikte gençlerin spor faaliyetlerine daha iyi şartlarda devam edebileceği için memnuniyetlerini dile getiriyor - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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