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Olivier Kemen cezalı duruma düştü

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Olivier Kemen cezalı duruma düştü

Kayserisporlu Olivier Kemen, gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü.

Kayserisporlu Olivier Kemen, gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü.

Göztepe maçının 26. dakikasında takımının ikinci golünü atan ve galibiyette önemli rol oynayan Olivier Kemen, Çaykur Rizespor ile bu hafta oynanacak lig maçında forma giyemeyecek. Göztepe maçının 28. dakikasında rakibine faul yapan ve sonrasında sarı kart gören Olivier Kemen, cezalı duruma düştü. Bu sezon Hatayspor, Karagümrük, Sivasspor ve Göztepe maçlarında sarı kart gören Fransız futbolcu, ligin 33.haftasında Kadir Has stadında oynayacak Kayserispor-Ç.Rizespor maçında takımındaki yerini alamayacak. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Rizespor, Göztepe, Spor, Haberler

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