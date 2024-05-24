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Olivier Giroud, EURO 2024'ten sonra milli takım kariyerine son verecek

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Milan'ın Fransız golcüsü Olivier Giroud, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) sonrasında milli takım kariyerine son vereceğini açıkladı. 37 yaşındaki Giroud, EURO 2024'te milli formayı son kez giyeceğini belirtti. Fransa Milli Takımı'nın en skorer oyuncusu olan Giroud, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluk yaşadığı Fransa formasıyla 131 maçta 57 gol kaydetti.

İtalya ekibi Milan'ın Fransız golcüsü Olivier Giroud, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) sonrasında milli takım kariyerine son vereceğini duyurdu.

Fransa basınına yaptığı açıklamayla emeklilik kararını duyuran 37 yaşındaki Giroud, EURO 2024'te milli formayı son kez giyeceğini belirtti.

Milli takım kariyerine 2011'de başlayan tecrübeli futbolcu, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluk yaşadığı Fransa formasıyla 131 maçta 57 gol kaydetti. Giroud, 51 gollü Thierry Henry ve 46 gollü Kylian Mbappe'nin önünde Fransa Milli Takımı'nın en skorer oyuncusu konumunda bulunuyor.

Sezon sonu sözleşmesinin bitmesiyle Milan'dan ayrılacağını açıklayan Giroud'nun kariyerine Amerikan Futbol Ligi (MLS) ekibi Los Angeles'ta devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Spor

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