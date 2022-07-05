Olimpiyatta ve dünya şampiyonasında alınan madalyalar Türk boksuna bakışı değiştirdi

Türkiye Boks Federasyonu Organizasyonlardan Sorumlu Asbaşkanı Vahdettin Gökçe, uluslararası spor camiasından Türk boksu ve sporunun geleceğiyle ilgili çok olumlu mesajlar aldıklarını belirtti.

Vahdettin Gökçe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Federasyonun 2022 faaliyet programına çok büyük organizasyonla başladıklarını ve İstanbul'da Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nı başarıyla düzenlediklerini hatırlattı.

Organizasyona çok büyük katılım olduğunu ifade eden Gökçe, "Orada 5 altın madalya aldık ve Türkiye'de çıtayı bayağı yükselttik. Hem boks hem de diğer spor federasyonları adına çıtayı yükselttik, güzel takdirler aldık. Ülkemizden, Avrupa'dan, dünyadan Türk boksuyla, Türk sporunun geleceğiyle ilgili çok olumlu mesajlar ve sinyaller alıyoruz." dedi.

Gökçe, bu başarıda Federasyon Başkanı Eyüp Gözgeç'in büyük çabaları olduğunu ve faaliyet programı kapsamında bu yıl yoğun çalışmaları olacağını söyledi.

"Türk boksu fırtına gibi esecek"

Son yıllarda boksta alınan başarılardan bahseden Gökçe, "2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Busenaz Sürmeneli'nin altın ve Buse Naz Çakıroğlu'nun gümüş madalya alması Türkiye'yi madalya sayısında ve boks olarak da iyi bir duruma getirdi. Dünya şampiyonasında kadınlarda 5 final ve 5'inde altın madalya almamız tabii dünya boksunun Türkiye'ye bakışını değiştirdi. Bu konuda Türkiye'de çok ciddi bir kıpırdanma var. Önümüzdeki uluslararası yarışmalar olsun, Avrupa ve dünya şampiyonası olsun Türk boksu fırtına gibi esecek diyorum." şeklinde konuştu.

"Erkeklerden de bayanlardan da çok kaliteli sporcular geliyor"

Türk boksunun geleceğinden çok umutlu olduğunu vurgulayan Gökçe, şunları kaydetti:

"Planlarımız hiçbir zaman belirli isimler üzerine yapmayız. Busenaz Sürmeneli de bizim sporcumuz, Buse Naz Çakıroğlu da. Yani ikisi de bizim için çok önemli fakat Türk sporu ve boksu adına gelecek vadeden herkese yönelik planımız var. Bütün sporcularımız adına planlar yapıyoruz. Abartmak istemiyorum ama milli takımın içerisindeki sporcuların neredeyse tamamıyla ve milli takıma girme potansiyeli olanlarla ilgili tabii ki projelerimiz var. Boksun geleceği için Türkiye'de çok ümitliyim. Yani Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu ve Hatice Akbaş kardeşimiz gibi erkeklerden de bayanlardan da çok kaliteli sporcular geliyor."

Boks branşının olimpiyatlardan çıkarılmasına yönelik girişimler olduğuna değinen Gökçe, "Bu daha çok siyasi ve tam karara bağlandı diyemeyiz. Birtakım süreçleri var ama Türkiye'nin burada güzel bir pozisyonu var. Uluslararası Dünya Boks Federasyonunda Türkiye'nin hatırı sayılır bir yeri olduğu için olimpiyatlardan boksun çıkmaması için yoğun çalışmalarımız var." şeklinde konuştu.