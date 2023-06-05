Olimpiyat umudu deprem bölgesine taşınıyor

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Olivier Gauvin: Oyunlar Fransa ve Türkiye'nin spor alanındaki birlikteliğini güçlendirmeye fırsat sunuyor

Tankut Turnaoğlu: Tarihi bir olimpiyat olacak

Mustafa AKIN-Serhan TÜRK/İSTANBUL, - Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ile P&G Türkiye, Olimpik Anneler projesi kapsamında bir yeniliği hayata geçirdi. Sporun birleştirici ve iyileştirici gücünün deprem bölgelerine taşınması hedefliyle 'Umut Evi' hareketinin bir adımı olarak bölgede spor okulu açılmasına hazırlanılıyor. Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları kapsamında "Depremzedeler için Umutla Paris'e temalı panel düzenlendi. İstanbul'da bir otelde düzenlenen toplantıya P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Genel Sekreteri Neşe Gündoğan, Fransa İstanbul Başkonsolosu Olivier Gauvinile olimpik sporcular ve anneleri katıldı.

Kerem Kamalın annesi Şükran Kamal ise "Oğluma çok gurur duyuyorum. Kerem'in çocukluğu hiç sokakta geçmedi, geç eve gelmedi. Bu anlamda çok mutluyum" diye konuştu.