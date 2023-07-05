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Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz'un dedesi Osman Gazoz son yolculuğuna uğurlandı

Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz'un dedesi Osman Gazoz son yolculuğuna uğurlandı

Spor Haberleri

Olimpiyat Şampiyonu Milli Okçu Mete Gazoz'un dedesi Osman Gazoz, yaşlılık sebebiyle hayatını kaybetti. Cenazesi Sakarya'da defnedildi.

OLİMPİYAT Şampiyonu Milli Okçu Mete Gazoz'un hayatını kaybeden dedesi Osman Gazoz (73), son yolculuğuna uğurlandı.

Olimpiyat Şampiyonu Milli Okçu Mete Gazoz'un dedesi Osman Gazoz, yaşlılık sebebiyle yaşadığı hastalıklar nedeniyle sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Osman Gazoz'un cenazesi, öğle namazı sonrası Orhan Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Adapazarı Emirdağ Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze namazına, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Olimpiyat Şampiyonu Milli Sporcu Mete Gazoz, yakınları, sevenleri ve birçok kişi katıldı. Mete Gazoz, cenazede taziyeleri kabul etti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Mete Gazoz Spor Haberler

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