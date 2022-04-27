Olimpiyat şampiyonu İsmail Oğan, 90 yaşında hayatını kaybetti

Eski milli güreşçi ve olimpiyat şampiyonu İsmail Ogan Antalya'nın Serik ilçesinde rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi İsmail Ogan (90), son olarak Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde solunum yetmezliği, çoklu organ problemi teşhisi ile tedavi görüyordu. Ogan'ın cenazesi yarın düzenlenecek törenle son yolculuğa uğurlanacak.

78 kiloda altın madalya kazandı

Olimpiyat şampiyonu İsmail Ogan, 1960 Roma Yaz Olimpiyat Oyunları'nda serbest stil 73 kiloda gümüş madalya, 1964 Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları'nda ise serbest stil 78 kiloda altın madalya kazanarak kürsüye çıktı. Dünya ve Balkan Şampiyonaları'nda kazandığı madalyaları bulunan Ogan, aktif güreş yaşamını noktaladıktan sonra bir dönem Yaşar Doğu ve Celal Atik gibi antrenörlerle birlikte çalıştı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Spor